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    «Торпедо» не в состоянии рассчитаться с долгами

    Запрет РФС на регистрацию новичков клубом «Торпедо» снят не будет. Как сказал президент клуба Александр Тукманов, организация не в состоянии погасить долги, чтобы ликвидировать запрет.

    «В это трансферное окно клубу вряд ли удастся получить разрешение на регистрацию новых игроков», – подчеркнул он.

    На данный момент угрозы снятия команды с чемпионата ПФЛ-2015/16 нет, так как регулярно поступает финансирование от акционера в лице АМО ЗИЛ, но его хватает только на текущие расходы. Тем не менее, клуб рассчитывает закрыть все долги до зимы.

    Источник: ТАСС

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    20.08.2015 17:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 21 августа 2015, 04:28

      Торпедо - клуб с давней историей, и очень жаль что ему нет места в суровой действительности. Кто не помнит свою историю - у того нет и будущего

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 20 августа 2015, 19:45

      Фанаты ходят больные.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Miha 20 августа 2015, 18:28

      Когда уже эту помойку закроют? Смысл этого клуба если на него ни кто не ходит?!☝

      0
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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа > Miha 20 августа 2015, 23:02

      Себя лучше закрой

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