«Торпедо» не в состоянии рассчитаться с долгами

Торпедо - клуб с давней историей, и очень жаль что ему нет места в суровой действительности. Кто не помнит свою историю - у того нет и будущего
Запрет РФС на регистрацию новичков клубом «Торпедо» снят не будет. Как сказал президент клуба Александр Тукманов, организация не в состоянии погасить долги, чтобы ликвидировать запрет.
«В это трансферное окно клубу вряд ли удастся получить разрешение на регистрацию новых игроков», – подчеркнул он.
На данный момент угрозы снятия команды с чемпионата ПФЛ-2015/16 нет, так как регулярно поступает финансирование от акционера в лице АМО ЗИЛ, но его хватает только на текущие расходы. Тем не менее, клуб рассчитывает закрыть все долги до зимы.