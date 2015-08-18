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    Суперкубок Испании. Ничья в Барселоне приносит трофей «Атлетику»

    В ответном матче за Суперкубок Испании перед «Барселоной» стояла сложная задача: «Атлетик» в домашней встрече забил четыре мяча, и их требовалось отыграть. В большинстве ситуаций это показалось бы невозможным, но «Барселона» все-таки действующий обладатель Лиги чемпионов, а «Атлетик» не похож на «Баварию» образца 2013 года. В начале матча каталонцы начали оказывать давление на басков, и в конце тайма Лионель Месси виртуозно переправил мяч в ворота «Атлетика». Несмотря на недостаточное преимущество на момент перерыва, многие верили, что «Барселоне» по силам доставить еще три мяча в сетку ворот соперника. Однако второй тайм сложился не в пользу каталонцев. Сначала удаление Жерара Пике на 56 минуте сыграло свою роль, а потом Ариц Адурис и вовсе сравнял счет в матче. У «Атлетика» в итоге тоже случилось удаление на 86 минуте: поле покинул Кике Сола, вышедший на замену пятью минутами ранее. Впрочем, «Атлетик» смог удержать ничью, которая полностью устраивала команду Эрнесто Вальверде.

    Суперкубок Испании. Ответный матч.

    Барселона - Атлетик (Бильбао) - 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Месси, 44; 1:1 — Адурис, 74.

    Барселона: Браво, Пике, Ракитич (Рамирес, 67), Бускетс, Алвес, Педро (Мунир, 68), Иньеста, Суарес, Месси, Маскерано, Матье.

    Атлетик: Ирайсос, Де Маркос, Баленсиага, Этчейта (Элустондо, 66), Ляпорт, Гурпеги, Беньят (Рико, 83), Эрасо, Боведа, Адурис (Сола, 81), Сусаета.

    Предупреждения: Боведа, 29; Эрасо, 39; Педро, 45; Адурис, 59; Эчебаррия, 60.

    Удаление: Пике, 56; Сола, 86.

    Судья: Карлос Веласко Карбальо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 00:51
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +9

      real &anji 18 августа 2015, 23:53

      Месси лох

      0
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      Рейтинг: +9

      real &anji 18 августа 2015, 23:51

      Реал

      0
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 18 августа 2015, 15:55

      вот это другой базар))) терпеть не могу на мешки с деньгами типо МАН СИТИ ПСЖ ЧЕЛСИ РЕАЛ БАРСА которые разрушают спорт в целом.АТЛЕТИК БОРУССИЯ АЯКС АТЛЕТИКО НАПОЛИ и т д это настоящие команды!!!

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 18 августа 2015, 15:39

      за басков можно порадоваться,заслужили .

      0
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      Рейтинг: +49

      НскМужик 18 августа 2015, 14:41

      А как первый матч закончился?

      0
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      Рейтинг: +10

      ALPAMIS 18 августа 2015, 14:21

      Xexe

      0
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      Рейтинг: +6

      Евгений_Пуличев 18 августа 2015, 13:46

      Не верится прям что грозная Барса не то, чтобы отыгралась, а даже не победила

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      Рейтинг: +9

      real &anji 18 августа 2015, 12:40

      Барселона вновь проиграла

      0
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      Рейтинг: +10

      Champion 17 18 августа 2015, 10:04

      Теперь Атлетику надо также сыграть в чемпионате

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 18 августа 2015, 09:00

      Какой то мертвый сайт, раньше на такую новость можно было собрать сотню комментов.

      1
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT > neomessi 18 августа 2015, 09:18

      Многим комментарии просто недоступны. Но согласен, пользователи, живое общение и комментарии, важнейший показатель ресурса

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