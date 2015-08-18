Суперкубок Испании. Ничья в Барселоне приносит трофей «Атлетику»

В ответном матче за Суперкубок Испании перед «Барселоной» стояла сложная задача: «Атлетик» в домашней встрече забил четыре мяча, и их требовалось отыграть. В большинстве ситуаций это показалось бы невозможным, но «Барселона» все-таки действующий обладатель Лиги чемпионов, а «Атлетик» не похож на «Баварию» образца 2013 года. В начале матча каталонцы начали оказывать давление на басков, и в конце тайма Лионель Месси виртуозно переправил мяч в ворота «Атлетика». Несмотря на недостаточное преимущество на момент перерыва, многие верили, что «Барселоне» по силам доставить еще три мяча в сетку ворот соперника. Однако второй тайм сложился не в пользу каталонцев. Сначала удаление Жерара Пике на 56 минуте сыграло свою роль, а потом Ариц Адурис и вовсе сравнял счет в матче. У «Атлетика» в итоге тоже случилось удаление на 86 минуте: поле покинул Кике Сола, вышедший на замену пятью минутами ранее. Впрочем, «Атлетик» смог удержать ничью, которая полностью устраивала команду Эрнесто Вальверде.

Суперкубок Испании. Ответный матч.

Барселона – Атлетик (Бильбао) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Месси, 44; 1:1 — Адурис, 74.

Барселона: Браво, Пике, Ракитич (Рамирес, 67), Бускетс, Алвес, Педро (Мунир, 68), Иньеста, Суарес, Месси, Маскерано, Матье.

Атлетик: Ирайсос, Де Маркос, Баленсиага, Этчейта (Элустондо, 66), Ляпорт, Гурпеги, Беньят (Рико, 83), Эрасо, Боведа, Адурис (Сола, 81), Сусаета.

Предупреждения: Боведа, 29; Эрасо, 39; Педро, 45; Адурис, 59; Эчебаррия, 60.

Удаление: Пике, 56; Сола, 86.

Судья: Карлос Веласко Карбальо.