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    • Суперкубок Испании. Ничья в Барселоне приносит трофей «Атлетику»

    Суперкубок Испании. Ничья в Барселоне приносит трофей «Атлетику»

    В ответном матче за Суперкубок Испании перед «Барселоной» стояла сложная задача: «Атлетик» в домашней встрече забил четыре мяча, и их требовалось отыграть. В большинстве ситуаций это показалось бы невозможным, но «Барселона» все-таки действующий обладатель Лиги чемпионов, а «Атлетик» не похож на «Баварию» образца 2013 года. В начале матча каталонцы начали оказывать давление на басков, и в конце тайма Лионель Месси виртуозно переправил мяч в ворота «Атлетика». Несмотря на недостаточное преимущество на момент перерыва, многие верили, что «Барселоне» по силам доставить еще три мяча в сетку ворот соперника. Однако второй тайм сложился не в пользу каталонцев. Сначала удаление Жерара Пике на 56 минуте сыграло свою роль, а потом Ариц Адурис и вовсе сравнял счет в матче. У «Атлетика» в итоге тоже случилось удаление на 86 минуте: поле покинул Кике Сола, вышедший на замену пятью минутами ранее. Впрочем, «Атлетик» смог удержать ничью, которая полностью устраивала команду Эрнесто Вальверде.

    Суперкубок Испании. Ответный матч.

    Барселона – Атлетик (Бильбао) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Месси, 44; 1:1 — Адурис, 74.

    Барселона: Браво, Пике, Ракитич (Рамирес, 67), Бускетс, Алвес, Педро (Мунир, 68), Иньеста, Суарес, Месси, Маскерано, Матье.

    Атлетик: Ирайсос, Де Маркос, Баленсиага, Этчейта (Элустондо, 66), Ляпорт, Гурпеги, Беньят (Рико, 83), Эрасо, Боведа, Адурис (Сола, 81), Сусаета.

    Предупреждения: Боведа, 29; Эрасо, 39; Педро, 45; Адурис, 59; Эчебаррия, 60.

    Удаление: Пике, 56; Сола, 86.

    Судья: Карлос Веласко Карбальо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 00:51
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    Комментарии (30)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Champion 17
    1439881474
    Теперь Атлетику надо также сыграть в чемпионате
    Ответить
    real &anji
    1439890857
    Барселона вновь проиграла
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    Евгений_Пуличев
    1439894786
    Не верится прям что грозная Барса не то, чтобы отыгралась, а даже не победила
    Ответить
    ALPAMIS
    1439896904
    Xexe
    Ответить
    НскМужик
    1439898069
    А как первый матч закончился?
    Ответить
    proеzd2
    1439901552
    за басков можно порадоваться,заслужили .
    Ответить
    Romeo SL
    1439902557
    вот это другой базар))) терпеть не могу на мешки с деньгами типо МАН СИТИ ПСЖ ЧЕЛСИ РЕАЛ БАРСА которые разрушают спорт в целом.АТЛЕТИК БОРУССИЯ АЯКС АТЛЕТИКО НАПОЛИ и т д это настоящие команды!!!
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    real &anji
    1439931119
    Реал
    Ответить
    real &anji
    1439931180
    Месси лох
    Ответить
    ologreds
    1694997374
    numo439369
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