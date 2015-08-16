Черевченко: «Спросили у бокового арбитра: «Как погода?»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко не стал сетовать на судейство в исполнении Владислава Безбородова в матче с «Тереком» (0:0), ограничившись ироничными комментариями.

«Судейство? Нормально. Рабочие моменты. Не было ничего. Спросили у бокового арбитра: «Как погода?». Есть люди, которые разбирают это – пусть скажут что-нибудь. Тяжело играть с командами, которые приезжают за одним очком. У нас есть проблемы со вскрытием такой обороны. Есть над чем работать. В противном случае было бы не интересно. Логашова мы уже пробовали в центре защиты. Сегодня он достойно сыграл», — заявил Черевченко.