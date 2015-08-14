Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шакири: «Рад, что моё пребывание в «Интере» оказалось недолгим»

    Полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири рассказал, что остался недоволен периодом в своей карьере в миланском «Интере». Швейцарец также отметил, что с первых дней почувствовал разницу между футболом в Англии и Италии.

    «Я рад, что моё пребывание в «Интере» оказалось недолгим. Многое там было неприятно. Я рад, что всё закончилось и я здесь. Разница между итальянским и английским футболом очень существенна, я это уже успел прочувствовать на тренировке. Тут я могу играть очень быстро. Думаю, что английский футбол, который очень агрессивен, мне подходит идеально» - сказал Шакири.

    Трансфер Шакири обошелся «Стоку» в 17 миллионов евро и стал рекордным для клуба. В «Интер»швейцарец перешел в январе этого года из «Баварии»и провёл 15 матчей в Серии А.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 12:02
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      BotulisM 14 августа 2015, 12:43

      Ну коли с пасом нелады и видение поля хромает, то конечно лучше в Англию, там это простят, если будешь носиться расталкивая защитников. Всестороннее развитие - удел настоящих мастеров футбола!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 14 августа 2015, 12:35

      А Шакири думал, что в сказку попал?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Hater gonna hate 14 августа 2015, 12:20

      еще недавно пел, что в Интере ему шикарно живётся и уходить никуда нет смысла. Интер его семья и т.д.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11