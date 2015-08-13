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    Торрес предрекает Педро успех в АПЛ

    Испанский футболист Фернандо Торрес поделился мнением касательно возможного переезда нападающего «Барселоны» Педро в Англию.

    «Убежден, что у него на Туманном Альбионе все получится. Он обладает всеми способностями, которые можно было получить, проведя столько лет в Каталонии. Педро отдает себя полностью на поле, отрабатывает в обороне, так что не должно возникнуть проблем. Другой вопрос, насколько тяжело ему будет покинуть «Барселону». Считаю, что надо играть за ту команду, где ты будешь чаще выходить на поле», - заявил Торрес.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.08.2015 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 13 августа 2015, 14:55

      ну этот дурного не посоветует ))).

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