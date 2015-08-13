Торрес предрекает Педро успех в АПЛ

Испанский футболист Фернандо Торрес поделился мнением касательно возможного переезда нападающего «Барселоны» Педро в Англию.

«Убежден, что у него на Туманном Альбионе все получится. Он обладает всеми способностями, которые можно было получить, проведя столько лет в Каталонии. Педро отдает себя полностью на поле, отрабатывает в обороне, так что не должно возникнуть проблем. Другой вопрос, насколько тяжело ему будет покинуть «Барселону». Считаю, что надо играть за ту команду, где ты будешь чаще выходить на поле», - заявил Торрес.