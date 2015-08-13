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    Манчини: «Меня не беспокоят поражения в товарищеских матчах»

    Главный тренер "Интера" Роберто Манчини заявил, что его не беспокоят поражения от "Милана" (1:2) и "Сассуоло" (0:1) в ходе товарищеского турнира Trofeo TIM. Специалист подчеркнул, что его команде необходимо время, чтобы набрать лучшую форму.

    «В целом я не обеспокоен. Я разозлился только потому, что мы должны были действовать иначе к некоторых моментах. Поражения на этом турнире не могут расстраивать, потому что нам необходимо еще какое-то время для набора форма. И не только нам», - сказал Манчини.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2015 06:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      le1x 13 августа 2015, 10:00

      чую скоро уволят его... за то что его поражения не волнуют)

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