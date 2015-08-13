Манчини: «Меня не беспокоят поражения в товарищеских матчах»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини заявил, что его не беспокоят поражения от «Милана» (1:2) и «Сассуоло» (0:1) в ходе товарищеского турнира Trofeo TIM. Специалист подчеркнул, что его команде необходимо время, чтобы набрать лучшую форму.

«В целом я не обеспокоен. Я разозлился только потому, что мы должны были действовать иначе к некоторых моментах. Поражения на этом турнире не могут расстраивать, потому что нам необходимо еще какое-то время для набора форма. И не только нам», – сказал Манчини.