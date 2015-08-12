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    Каряка: «На сборах возникало желание возобновить карьеру, но меня не заявили»

    Андрей Каряка, ныне представляющий тренерский штаб пермского «Амкара», рассказал, что не собирается убивать в себе футболиста.

    «Я уже год не играю. Правда, на сборах такое желание иногда возникало, но меня не заявили, поэтому про карьеру игрока можно было забыть. Я не собираюсь убивать в себе футболиста. Как сказал Дима Кириченко, некоторые моменты чувствуешь, как игрок, и это помогает в тренерской работе. Ты ведь это уже проходил, и многое понимаешь с позиции футболиста. Пока мне это не мешает», - поделился Каряка.

    Источник: Euro-football.ru

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    12.08.2015 16:24
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