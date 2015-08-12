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    Нобоа рассчитывает сыграть с «Крыльями Советов»

    Полузащитник Кристиан Нобоа рассчитывает сыграть за «Ростов» в следующем матче своей новой команды, когда подопечные Бердыева примут дома самарские "Крылья Советов". Ростовчане до сих пор не заявили игрока для участия в чемпионате из-за санкций РФС.

    "Я тоже хочу играть, если все будет хорошо, уже в следующем матче выйду на поле. Верю, что это будет следующая игра. Атмосфера сейчас в "Ростове" - супер. Мы знаем друг друга, тренер знает нас, знает состав, который выходит на поле. Самое главное - мы сейчас как семья, все друг за друга. Очень рад этому. Моя семья уже со мной, живем в квартире в центре города, моей жене понравилось, дети счастливы, поэтому все хорошо", - сказал Нобоа.

    Источник: Р-Спорт

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    12.08.2015 08:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 15 августа 2015, 21:36

      Напоминает сезон 2013/14

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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 12 августа 2015, 09:45

      Позитивно.Удачи,Крис.

      0
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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 12 августа 2015, 08:16

      Бердыев возрождает сарый Рубин в Ростове))))

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