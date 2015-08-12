Нобоа рассчитывает сыграть с «Крыльями Советов»

Полузащитник Кристиан Нобоа рассчитывает сыграть за «Ростов» в следующем матче своей новой команды, когда подопечные Бердыева примут дома самарские "Крылья Советов". Ростовчане до сих пор не заявили игрока для участия в чемпионате из-за санкций РФС.

"Я тоже хочу играть, если все будет хорошо, уже в следующем матче выйду на поле. Верю, что это будет следующая игра. Атмосфера сейчас в "Ростове" - супер. Мы знаем друг друга, тренер знает нас, знает состав, который выходит на поле. Самое главное - мы сейчас как семья, все друг за друга. Очень рад этому. Моя семья уже со мной, живем в квартире в центре города, моей жене понравилось, дети счастливы, поэтому все хорошо", - сказал Нобоа.