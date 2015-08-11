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    Ломбертс: «Так не может продолжаться слишком долго»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

    Тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш предпочитает ставить в центр обороны Гарая и Нету, и Ломбертс недоволен отсутствием постоянной игровой практики. В нынешнем сезоне игрок провёл всего один раз выходил на поле. Еще в трех матчах РФПЛ он оставался в запасе.

    Сообщается также, что футболист уже отклонил предложения, поступавшие из «Сандерленда» и «Бешикташа».

    «После нескольких лет, что я провел здесь, я люблю этот клуб. Хочу, оставить тут свой след, чтобы меня запомнили в Петербурге. Но ситуация сложная. Так не может продолжаться слишком долго», — говорит Ломбертс.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2015 22:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +365

      n272nm 12 августа 2015, 12:50

      Мля, Бомбардир нас радует до невозможности. Мало того, что косяк на косяке и косяком погоняет глюча где только можно, так еще и коллектив авторов собрался - залюбуешься. Сплошные рукожоповы, не иначе. Даже мысли свои и те изложить нормально не могут, без ошибок. Интересно, кто-нибудь на этом портале редактирует заметки перед размещением или это считается лоховством и излишеством?!

      0
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      Рейтинг: +11

      JEE 12 августа 2015, 05:12

      В нынешнем сезоне игрок провёл всего один раз выходил на поле. Это кто так пишет?Неужели так сложно писать и излагать мысль правильно?

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 12 августа 2015, 03:48

      правильно! уезжай!

      0
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 12 августа 2015, 00:47

      тебя уже запомнили, с лучшей стороны

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2015, 00:26

      тебе предлагали перейти в Сандерленд не захотел так сиди и помалкивай

      0
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Garrincha58 12 августа 2015, 10:06

      По-твоему Сандерленд лучше Зенита?

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