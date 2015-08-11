Ломбертс: «Так не может продолжаться слишком долго»

Мля, Бомбардир нас радует до невозможности. Мало того, что косяк на косяке и косяком погоняет глюча где только можно, так еще и коллектив авторов собрался - залюбуешься. Сплошные рукожоповы, не иначе. Даже мысли свои и те изложить нормально не могут, без ошибок. Интересно, кто-нибудь на этом портале редактирует заметки перед размещением или это считается лоховством и излишеством?!
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
Тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш предпочитает ставить в центр обороны Гарая и Нету, и Ломбертс недоволен отсутствием постоянной игровой практики. В нынешнем сезоне игрок провёл всего один раз выходил на поле. Еще в трех матчах РФПЛ он оставался в запасе.
Сообщается также, что футболист уже отклонил предложения, поступавшие из «Сандерленда» и «Бешикташа».
«После нескольких лет, что я провел здесь, я люблю этот клуб. Хочу, оставить тут свой след, чтобы меня запомнили в Петербурге. Но ситуация сложная. Так не может продолжаться слишком долго», — говорит Ломбертс.