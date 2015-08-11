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    Платини: «ЧМ в России пройдет прекрасно»

    Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что перестановки в руководстве Российского футбольного союза никак не отразятся на подготовке к Чемпионату мира — 2018.

    «Решение по проведению чемпионата мира принято, и недавно оно было снова подтверждено исполкомом. Что касается изменений в РФС — не вижу причин, по которым это может повлиять на чемпионат мира. Россия сама вправе выбирать, кого хочет. Напомню, что нам стоит говорить только о футболе. Жеребьевка отборочного цикла к ЧМ-2018 была очень милой, но в то же время грандиозной. Это была прекрасная репетиция чемпионата мира, который, я уверен, пройдет прекрасно», – поделился француз.

    Источник: ТАСС

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    11.08.2015 11:23
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