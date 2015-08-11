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    Промес — в символической сборной 4-го тура, Черенчиков — главный антигерой по версии «Бомбардира»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес по итогам четвертого тура Премьер-лиги попал в символическую сборную по версии «Бомбардира».Футболист помог своего клубу на выезде обыграть самарские «Крылья Советов», оформив дубль.

    В список антигероев чемпионата России попал защитник пермского «Амкара» Иван Черенчиков, который соорудил пенальти в свои ворота уже на 35-й секунде матча с ЦСКА.

    Сборная героев 4-го тура Премьер-лиги

    Полностью обзор 4-го тура можно увидеть здесь

    Сборная антигероев тура

    Полностью материал об атигероях 4-го тура РФПЛ можно увидеть здесь

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 11:35
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