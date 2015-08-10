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    Гранквист: «С «Кубанью» сыграли отвратительно

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Кубани» (1:1).


    – То, что по сегодняшней игре с "Кубанью" мы взяли одно очко – не чудо. Мы очень тяжело работали, старались сравнять счет.

    – С другой стороны, "Краснодар" создал свой первый реальный момент на 75-ой минуте. Согласны с этим?

    – Да, я так думаю тоже.

    – Может, сказалась усталость после "Слована"?

    – Нет, мы не устали. Мы просто сыграли сегодня не очень хорошо. Нужно работать над нашими качествами и командной игрой.

    – Кононов сказал после "Слована", что будет серьезный разговор с командой. В чем он заключался?

    – Я не хочу говорить о том, что сказал нам тренер.

    – Но в игре это воплотилось?

    – Нет, мы сыграли отвратительно. У нас был план на игру, но он не сработал. Но мы будем пытаться улучшить нашу игру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 23:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      Linxform 11 августа 2015, 09:01

      Да не только с Кубанью. С начала сезона относительно нормально был проведен только домашний матч против Слована в ЛЕ. Остальные матчи если не безобразно то как минимум просто плохо.

      PS: Администрация, вы собираетесь устранять косяки в вашем новом интерфейсе????

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 10 августа 2015, 23:56

      НАДО СОБРАТЬСЯ РЕБЯТА, НАДО!

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      Рейтинг: +13

      MinfaNEZ 123 10 августа 2015, 23:53

      когда же они соберутся... и выдадут хороший футбол?!

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      Рейтинг: +10

      тебенепобедить > MinfaNEZ 123 11 августа 2015, 01:14

      когда госпроект закроют

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