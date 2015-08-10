Гранквист: «С «Кубанью» сыграли отвратительно

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Кубани» (1:1).



– То, что по сегодняшней игре с "Кубанью" мы взяли одно очко – не чудо. Мы очень тяжело работали, старались сравнять счет.



– С другой стороны, "Краснодар" создал свой первый реальный момент на 75-ой минуте. Согласны с этим?



– Да, я так думаю тоже.



– Может, сказалась усталость после "Слована"?



– Нет, мы не устали. Мы просто сыграли сегодня не очень хорошо. Нужно работать над нашими качествами и командной игрой.



– Кононов сказал после "Слована", что будет серьезный разговор с командой. В чем он заключался?



– Я не хочу говорить о том, что сказал нам тренер.



– Но в игре это воплотилось?



– Нет, мы сыграли отвратительно. У нас был план на игру, но он не сработал. Но мы будем пытаться улучшить нашу игру.