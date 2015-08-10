Гранквист: «С «Кубанью» сыграли отвратительно

Да не только с Кубанью. С начала сезона относительно нормально был проведен только домашний матч против Слована в ЛЕ. Остальные матчи если не безобразно то как минимум просто плохо.
PS: Администрация, вы собираетесь устранять косяки в вашем новом интерфейсе????
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Кубани» (1:1).
– То, что по сегодняшней игре с "Кубанью" мы взяли одно очко – не чудо. Мы очень тяжело работали, старались сравнять счет.
– С другой стороны, "Краснодар" создал свой первый реальный момент на 75-ой минуте. Согласны с этим?
– Да, я так думаю тоже.
– Может, сказалась усталость после "Слована"?
– Нет, мы не устали. Мы просто сыграли сегодня не очень хорошо. Нужно работать над нашими качествами и командной игрой.
– Кононов сказал после "Слована", что будет серьезный разговор с командой. В чем он заключался?
– Я не хочу говорить о том, что сказал нам тренер.
– Но в игре это воплотилось?
– Нет, мы сыграли отвратительно. У нас был план на игру, но он не сработал. Но мы будем пытаться улучшить нашу игру.