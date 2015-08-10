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    Хохлов: «Краснодарское дерби по накалу не уступает московским»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов остался доволен встречей 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».


    «Игра была хорошая, настоящее дерби. Наверное, мы чуть-чуть больше заслужили победу. Я не знаю, играл ли в свой футбол "Краснодар", наверное, мы им не позволили это. Мы не всегда играли первым номером, нам нужно было обезопасить зоны, через которые обычно опасен "Краснодар". Думаю, мы справились. Краснодарское дерби по накалу не уступает московским».

    Напомним, в итоге матч завершился со счетом 1:1.

    Источник: Р-Спорт

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    10.08.2015 23:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 11 августа 2015, 01:20

      неплохой был матч по накалу, но качество игры было очень сомнительное

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