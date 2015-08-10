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    Ринат Билялетдинов: «Ответа на вопрос «что происходит?» пока нет»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов после матча 4-го тура российской премьер-лиги против «Ростова» признался, что пока не знает причин неудач команды.


    «Что произошло? Пытаемся найти ответ на этот вопрос. Пока не находим. Я не связываю поражение с быстрым голом. Просчеты в подготовке присутствуют. Не ожидали, что будем так разрозненно играть в обороне и в атаке. Команда играла по частям, а по частям не выигрывают. Наверное, мы делаем что-то не так. Так долго продолжаться не может. У нас ноль забитых мячей. Шейдаев молодой парень, мы на него рассчитываем в будущем».

    Напомним, что в итоге «Рубин» уступил со счетом 0:3.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    10.08.2015 20:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +77

      bezymec 11 августа 2015, 21:38

      А все почему....?Потому что Мы-Мы-Мы Ростсельмаш!!!Мы-Мы-Мы Ростсельмаш!!!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 11 августа 2015, 06:07

      Ладно раз проиграли, ладно два, но четыре! Надо срочно браться за ум. Вечно продают ведущих игроков, а потом забивать некому

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      Рейтинг: +10

      simeon54 10 августа 2015, 23:01

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 10 августа 2015, 22:28

      Так играют только если хотят сплавить тренера. Жаль. Билялетдинов симпатичную игру ставил, но, похоже, наделал ошибок в отношениях с игроками и, возможно, менеджментом. Виноват, конечно, сам тренер, ведь эту команду делал лично он весь прошлый год, и его же детище его сейчас откровенно сдает.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 10 августа 2015, 21:24

      папанька ставит сыночка играть.. а сыночек играть то и не хочет...кумовство процветает!!!

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 10 августа 2015, 21:23

      браво, газовое недоразумение! рубин развален!

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      Рейтинг: +11

      rico2015 10 августа 2015, 21:04

      бердыев красавчик )) да и бил так вроде неплохой чувак но каманда у него не понятная )))

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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 10 августа 2015, 20:43

      Бердыев красава, показал Казанскому руководству какую они ошибку совершили когда его увольняли. Не удивлюсь если в конце сезона Ростов попадёт в еврокубки.

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper > talgatnurzhanov2006 10 августа 2015, 20:52

      Ну в еврокубки мне кажется не попадет, но вот шероху наведет

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      Рейтинг: +11

      Sagdei > Razvedchik - sniper 11 августа 2015, 00:32

      А мне кажеться что попадет))

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      Рейтинг: +12

      mars6791 10 августа 2015, 20:43

      Вот именно так долго продолжаться не может. И до каких пор. Думаю Рубину уже сейчас грозит вылет, так как тренер оргвыводов не сделал, и как мне кажется уже не в состояние их сделать. Да и есть подозрения что в руководстве клуба большие подводные течения. В общем полная ...

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