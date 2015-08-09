Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Матч с ЦСКА? Перенесли и перенесли»

    Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как отреагировал на информацию о переносе матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА.


    «Сейчас будет много разговоров о переносе матча с ЦСКА, ведь это дерби. Мы футболисты, регламент не наше дело. Мы будем готовиться, а с регламентом пусть разбираются соответствующие органы. Перенесли и перенесли, что поделать. План подготовки подкорректируем, никуда не денешься».

    Напомним, по просьбе армейцев их встреча со «Спартаком» была перенесена с 15 на 14 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Мачоо 10 августа 2015, 15:47

      К сожелению вы говнО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Мачоо 10 августа 2015, 15:47

      Кто за спартак???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2015, 23:09

      Правильная реакция-какая разница какого числа выигрывать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 > Диктор 9 августа 2015, 23:28

      Если ты про писюли в попку, то да выиграют, наверное, мясные штучки три

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Alex2712 9 августа 2015, 23:58

      Слова быдло.Жаль что ты такой неадекватный.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      peppery > Диктор 10 августа 2015, 00:43

      Тогда правильнее было бы написать: "Какая разница какого числа выигрывать одной из команд".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > peppery 10 августа 2015, 01:59

      Вообще то это комент на слова Реброва-если смысл не понятен-то увы ай кью болельщиков коней тут давно известен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      никковпопец > Диктор 10 августа 2015, 04:09

      ты тут один насасываешь смотрю, выгнал диканио ишачок

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > никковпопец 10 августа 2015, 09:56

      Ну да-своему логину ты соответствуешь-сказываются наклонности-по словам видно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11