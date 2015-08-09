Ребров: «Матч с ЦСКА? Перенесли и перенесли»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как отреагировал на информацию о переносе матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА.



«Сейчас будет много разговоров о переносе матча с ЦСКА, ведь это дерби. Мы футболисты, регламент не наше дело. Мы будем готовиться, а с регламентом пусть разбираются соответствующие органы. Перенесли и перенесли, что поделать. План подготовки подкорректируем, никуда не денешься».



Напомним, по просьбе армейцев их встреча со «Спартаком» была перенесена с 15 на 14 августа.