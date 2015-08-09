Черчесов: «На психологии игроков «Динамо» сказался вылет от «Наполи»

Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов поделился мыслями о причинах неудачной игры команды в весенней части минувшего сезона. По словам специалиста на психологии футболистов сказался вылет от «Наполи» в Лиге Европы и сложный график игр.

«Перед приходом в клуб с президентом Борисом Ротенбергом и спортивным директором Гурамом Аджоевым подробно обсудили, что нужно сделать. Всё было сделано, команда занимала второе место и выиграла шесть матчей в группе Лиги Европы. И это притом, что «Динамо» проводило по 10 игр за месяц.



Зимой же ничего не удалось сделать из того, что планировали. И все увидели: из команды ушло четыре футболиста, другие то ли продлевают контракт, то ли не продлевают. У «Динамо» выдался сложный календарь на старте весенней части сезона, когда пошли тяжёлые игры на два фронта. Плюс вылет от «Наполи» из Лиги Европы при равной игре. На психологии футболистов это ведь тоже сказывается. И таких нюансов было достаточно много.



А в итоге мы пришли к тому, что финалом стало нарушение финансового «фейр-плей». Хотя могу сказать, что мы об этом говорили на протяжении полугода. Или возьмите важнейший матч с «Краснодаром» в последнем туре, где решалось, попадём мы в еврокубки или нет. Сравните, в матче первого круга с «Краснодаром» у нас в запасе были Кураньи, Козлов, Ванкёр, Джуджак, Ионов, Губочан, Бюттнер, а во второй игре с тем же соперником на замену выходили Катрич, Кузьмин и Ташаев. Вот отсюда и разница. Поэтому как здесь можно однозначно ответить на вопрос: почему мы весной стали играть не так ярко?» - рассказал Черчесов.