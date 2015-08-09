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    Панюковым заинтересовались в АПЛ

    Агент нападающего "Атлантаса" Андрея Панюкова Кристоф Ютто сказал, что его клиент может перебраться в Англию, где им интересуется ряд местных клубов.

    "На данный момент у нас несколько предложений от французских клубов высшего дивизиона. Мы ведем переговоры, и я думаю, ситуация разрешится на следующей неделе. Андрей рассматривается во Франции как перспективный нападающий. Он много забивает. Сегодня я встретился в Париже с представителями португальского топ-клуба, который также заинтересован в его услугах. На меня также выходили из Англии. Но с этим вариантом на данный момент проблема: Андрей — россиянин и еще не заигран за основную сборную страны, так что очень сложно получить для него разрешение на работу. Тем не менее, на данный момент два клуба английской премьер-лиги работают над тем, чтобы он его получил", — рассказал Ютто.

    Источник: ТАСС

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    09.08.2015 00:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 августа 2015, 08:39

      козни агента, а по факту там какойто Сошо интересуется, и все эти басни для набивки бабоса.

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      Рейтинг: +27

      zenit747 9 августа 2015, 00:36

      походу нас всех разводит этот агентишка, если уже больше месяца трансферного окна его никто не подписал, а чемпионаты уже начались..

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      Рейтинг: +58

      PTZevolution > zenit747 9 августа 2015, 05:30

      А мне это наоборот говорит о том, что агент грамотно работает, раз такой ажиотаж вокруг Андрея, тем больше клубов заинтересовано в его подписании - тем лучше контракт он выбьет для игрока и соответственно лучшие бонусы для себя...

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