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    АПЛ. «Челси» начал защиту титула с ничьей

    «Челси» довольствовался лишь ничьей с «Суонси» в матче первого тура английской Премьер-лиги. Подопечные Жозе Моуринью провели более получаса игры в меньшинстве после удаления голкипера Тибо Куртуа, заменивший его Асмир Бегович не смог отбить пенальти.

    За оставшееся время чемпионы Англии так и не сумели склонить чашу весов в свою пользу.
    8 августа. Лондон. «Стэмфорд Бридж»
    Челси (Лондон) – Суонси – 2:2 (2:1) Текстовая трансляция матча
    Голы: 1:0 –Оскар, 23; 1:1 – Айю, 29; 2:1 – Фернандес, 30 (в свои ворота); 2:2 – Гомис, 55 (с пенальти).
    Челси: Куртуа, Иванович, Терри, Кэйхилл, Аспиликуэта, Матич, Фабрегас (Зума, 76), Оскар (Бегович, 54), Виллиан (Фалькао, 84), Азар, Диего Коста.

    Суонси: Фабианьски, Уильямс, Фернандес, Тэйлор, Нотон, Сигурдссон, Ки Сон Ен (Корк, 41), Айю, Шелви, Монтеро (Раутледж, 71), Гомис (Эдер, 79).

    Предупреждения: Шелви, 18; Корк, 45; Терри, 54.
    Удаление: Куртуа, 52.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 21:25
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      oleg soldat 10 августа 2015, 01:47

      Челси чемпион и относитесь соответственно его статуса а ...... Не мешки тамкать

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 9 августа 2015, 14:22

      аисты молоца, не сбавляйте

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 9 августа 2015, 01:00

      Хорошее начало абрамовских пенсионеров, ждем поражений.

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 8 августа 2015, 23:36

      Челси дно прост

      1
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      Рейтинг: +10

      oleg soldat > Killofwrath 10 августа 2015, 03:17

      На счёт дна я бы помолчал лучшая игра среди всего первова тура пока не видно канкурентов на АПЛ

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 8 августа 2015, 22:17

      Защита Челси уже совсем не та!Удручающе выглядели сегодня!!!

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      Рейтинг: +244

      Grelas 8 августа 2015, 22:09

      Какая приятная неожиданность:-)

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      Рейтинг: +35

      y-ago 8 августа 2015, 22:08

      Матч удался на славу! Челси должен был выигрывать, а Куртуа, конечно, не должен был фолить...Но, таков футбол!...А Суонси просто молодцы

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      Рейтинг: +682

      DANTE 007 8 августа 2015, 22:01

      что можно сказать относительно матча, голубой автобус, просто обделался в штаны. Опять трусливая убогая тактика этого автобуса никчему не привела, короче высер абрамки в очередной раз опозорился. Отскочили можно сказать. Соунси более чем заслужил победу. А для члинси эта ничья сравни победе)))

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      Рейтинг: +11

      warlok21 > DANTE 007 9 августа 2015, 05:02

      С защитой беда. Бано сдал, Монтеро возил его весь матч. Надо срочно усиляться, два защитника, левый и правый, причем правого в основу. И опорника к Матичу, ибо из Фабра опорник ни о чем.

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      Рейтинг: +224

      Ele13 8 августа 2015, 21:53

      Потрясающий матч. Вот так и надо начинать. Суонси молодцы, дрались на равных. Не побоялись чемпиона!

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      Рейтинг: +14

      azkan > Ele13 9 августа 2015, 19:29

      На равных? Они пол игры играли в большинстве

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      Рейтинг: +11

      the Lord 8 августа 2015, 21:52

      Очень хотел увидеть победу Суонси. Что они вытворяли с обороной Челси.

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