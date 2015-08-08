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    Кейн полон уверенности в своих силах перед игрой против «МЮ»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн дал небольшое интервью перед первым туром АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
    «Я с нетерпением жду начала матча, чтобы продемонстрировать свои возможности. Я уверен в своих силах, и не только сейчас, а на протяжении всей своей карьеры. Уверен что прогрессирую с каждым годом, и в том, что сейчас нахожусь в прекрасной форме», - заявил Кейн.
    22-летний английский футболист, недавно привлеченный в первую сборную своей страны, матч против «красных дьяволов» начнет в стартовом составе.

    Источник: Goal.com

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    08.08.2015 14:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Akramjon 9 августа 2015, 00:48

      Был уверен.

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