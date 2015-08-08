Кейн полон уверенности в своих силах перед игрой против «МЮ»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн дал небольшое интервью перед первым туром АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Я с нетерпением жду начала матча, чтобы продемонстрировать свои возможности. Я уверен в своих силах, и не только сейчас, а на протяжении всей своей карьеры. Уверен что прогрессирую с каждым годом, и в том, что сейчас нахожусь в прекрасной форме», – заявил Кейн.