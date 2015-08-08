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    Блан: «Я рад, что Ди Мария действительно хотел играть за «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан после победы над «Лиллем» (1:0) в матче первого тура чемпионата Франции поделился мнением об игре, а также прокомментировал трансфер Анхеля Ди Марии.

    «Мы полностью контролировали игру, и это, конечно, воодушевляет, но в дальнейшем нужно быть осторожнее – мы не сможем всегда побеждать в меньшинстве, – цитирует beIN Sports Блана. – Наша цель – добиться успеха не только в Лиге 1, но и в Европе.

    Я счастливый тренер. В моем распоряжении и так находилось множество хороших игроков, а теперь еще есть и Ди Мария. Мы действительно хотели видеть Анхеля в нашей команде, и теперь он здесь, пусть переговоры и были непростыми. Я рад, что он действительно хотел играть за «ПСЖ», и что наш клуб способен привлекать игроков такого уровня. Надеюсь, его приход повысит уровень команды, добавит то, чего нам раньше не хватало в еврокубках».


    Лига 1. «ПСЖ» обыгрывает Лилль

    Золотая вера. Кто выиграет от перехода Ди Марии в «ПСЖ»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 06:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      PyZooo 8 августа 2015, 06:54

      Ну и в МЮ он хотел играть а толку то

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