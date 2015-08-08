Блан: «Я рад, что Ди Мария действительно хотел играть за «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан после победы над «Лиллем» (1:0) в матче первого тура чемпионата Франции поделился мнением об игре, а также прокомментировал трансфер Анхеля Ди Марии.



«Мы полностью контролировали игру, и это, конечно, воодушевляет, но в дальнейшем нужно быть осторожнее – мы не сможем всегда побеждать в меньшинстве, – цитирует beIN Sports Блана. – Наша цель – добиться успеха не только в Лиге 1, но и в Европе.



Я счастливый тренер. В моем распоряжении и так находилось множество хороших игроков, а теперь еще есть и Ди Мария. Мы действительно хотели видеть Анхеля в нашей команде, и теперь он здесь, пусть переговоры и были непростыми. Я рад, что он действительно хотел играть за «ПСЖ», и что наш клуб способен привлекать игроков такого уровня. Надеюсь, его приход повысит уровень команды, добавит то, чего нам раньше не хватало в еврокубках».





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