Данилкин считает, что лимит надо оставить и после ЧМ-2018

Тренеров -иностранцев, которые тренируют клубы, совсем не заботит сборная России, да и у хозяев этих клубов осталось меньше патриотизма. Они только на словах за рост российского футбола, а на деле все делают до наоборот....Отсюда вывод: даже при сильном клубном футболе, который может быть и добьется чего-то в Европе, нашей сборной гарантируется полный провал при таком подходе с таким решением по данной проблеме...
Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин полностью поддержал ужесточение лимита, которое произошло перед стартом в чемпионате России.