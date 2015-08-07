Данилкин считает, что лимит надо оставить и после ЧМ-2018

Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин полностью поддержал ужесточение лимита, которое произошло перед стартом в чемпионате России.





- Недавно вы сказали, что для команды, которая борется за самые высокие места, десять россиян в составе — это нонсенс. Поясните вашу позицию.



- Не совсем так, - отметил футболист. - Если тренер выставляет десять россиян, значит, на данный момент, по его мнению, они принесут больше пользы, чем иностранцы.



- Из этих слов получается, что вы сторонник лимита.



- Конечно, я же русский игрок. И для меня шансы на попадание в состав при лимите возрастают.



- Дмитрий Хомуха считает, что лимит нужно оставить до 2018 года, а потом убрать. Согласны?



- Чемпионат мира – это не самоцель. Надо оставить лимит и после 2018 года, чтобы наши футболисты получали игровую практику и в дальнейшем.



- Может, стоит лимит еще сильнее ужесточить?



- Лучше подождать до 2018-го. Сейчас не знаю, как отреагируют клубы. Вы же видели, что Андре Виллаш-Боаш выражает недовольство. Думаю, многие клубы его поддерживают.