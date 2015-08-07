Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данилкин считает, что лимит надо оставить и после ЧМ-2018

    Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин полностью поддержал ужесточение лимита, которое произошло перед стартом в чемпионате России.

    - Недавно вы сказали, что для команды, которая борется за самые высокие места, десять россиян в составе — это нонсенс. Поясните вашу позицию.
    - Не совсем так, - отметил футболист. - Если тренер выставляет десять россиян, значит, на данный момент, по его мнению, они принесут больше пользы, чем иностранцы.
    - Из этих слов получается, что вы сторонник лимита.
    - Конечно, я же русский игрок. И для меня шансы на попадание в состав при лимите возрастают.
    - Дмитрий Хомуха считает, что лимит нужно оставить до 2018 года, а потом убрать. Согласны?
    - Чемпионат мира – это не самоцель. Надо оставить лимит и после 2018 года, чтобы наши футболисты получали игровую практику и в дальнейшем.
    - Может, стоит лимит еще сильнее ужесточить?
    - Лучше подождать до 2018-го. Сейчас не знаю, как отреагируют клубы. Вы же видели, что Андре Виллаш-Боаш выражает недовольство. Думаю, многие клубы его поддерживают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 7 августа 2015, 14:01

      Тренеров -иностранцев, которые тренируют клубы, совсем не заботит сборная России, да и у хозяев этих клубов осталось меньше патриотизма. Они только на словах за рост российского футбола, а на деле все делают до наоборот....Отсюда вывод: даже при сильном клубном футболе, который может быть и добьется чего-то в Европе, нашей сборной гарантируется полный провал при таком подходе с таким решением по данной проблеме...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 13:24

      Лимит поддерживает зарплаты российских игроков, если бы система футбольной организации работала можно было бы оставить лимит для поддержки развития российского футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Gaverx 7 августа 2015, 13:00

      Ну вот и очередное подтверждение идиотизма. "Конечно, я же русский игрок. И для меня шансы на попадание в состав при лимите возрастают."
      Шансы возрастают лишь из-за паспорта, а не потому, что он заслуживает его.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      kenguru62 7 августа 2015, 12:35

      Вот когда многоуважаемый Данилкин будет играть "хотя-бы " на уровне Гарая, и не две-три игры , а сезона два-три, вот тогда к его мнению можно будет прислушаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      DAD81 7 августа 2015, 12:11

      Лимит - зло! С его введением и сборную не реанимируют, и клубной футбол в стране уничтожат. Неужели кто-то всерьез полагает, что благодаря лимиту, через 5 лет в условной Барселоне будут играть не Месси-Суарес-Неймар, а Иванов-Петров-Сидоров?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11