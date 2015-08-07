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    Ди Мария обратился к болельщикам и правлению «МЮ»

    Перешедший вчера во французский «ПСЖ» Анхель Ди Мария адресовал своему бывшему клубу «Манчестер Юнайтед» обращение.

    «Я пишу этот пост, чтобы поблагодарить всю семью «Манчестер Юнайтед» за колоссальную поддержку, которая была оказана мне за год, что я был частью этого клуба. Когда «Манчестер Юнайтед» выбрал меня, я почувствовал чрезвычайную гордость, потому что я понимал значимость этого клуба и то, что там в меня поверили.
    Тем не менее, я понимаю, что все пошло не так, как ожидалось, и поверьте, я очень сожалею из-за этого. Однако в карьере игрока иногда происходят неожиданные и нежелательные события. Могу заверить, что так вышло не потому, что я не старался. Я старался как мог, но футбол – не математика. Часто то, на что мы не можем влиять, сказывается на наших чувствах и происходящих событиях. Мне жаль, что все вышло не так, как я хотел в этом замечательном большом клубе.
    Я хочу выразить особую благодарность всему руководству «Манчестер Юнайтед», а также всем сотрудникам клуба и моим партнерам за их поддержку. Также хочется особо упомянуть всех болельщиков, которые всегда верили в меня и выражали свое уважение и любовь. Пришло время перейти в «ПСЖ», но славный «Манчестер Юнайтед» навсегда останется в моих воспоминаниях».

    Источник: «Советский спорт»

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    07.08.2015 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 13 августа 2015, 17:42

      Шлюшка

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 августа 2015, 12:30

      ЛВГ виноват в этом уходе

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    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 7 августа 2015, 10:51

      ЛВГ говорил что не будет препятствовать уходу Ди Марии, так в чём была проблема по-человечески приехать попрощаться и поблагодарить всех про кого пишет?? А то пропал неизвестно куда, а теперь пишет тёплые слова. Так не поступают, значит не видел значимость того, что в него верили в МЮ!!! Лично я обижен на Анхеля за такое поведение, но и пожелаю ему удачи в ПСЖ.

      1
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 7 августа 2015, 10:21

      Молодец,уважительный!!!

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