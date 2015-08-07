Эмери: «Нам необходимо приобрести трех нападающих»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери рассказал о трансферных нуждах команды и прокомментировал возможность приобретения Фернандо Льоренте.

«Льоренте? Мы стараемся не упускать такие возможности. И все же на этом этапе трансферной кампании я не могу рассказать много, поскольку за это отвечает наш спортивный директор Мончи. Я доволен тем составом, который у меня есть сейчас, однако всегда существует вероятность, что кто-то уйдет, а ему на смену придет другой. Сейчас нам необходимо купить трех нападающих», - говорит Эмери.