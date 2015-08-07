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    Эмери: «Нам необходимо приобрести трех нападающих»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери рассказал о трансферных нуждах команды и прокомментировал возможность приобретения Фернандо Льоренте.

    «Льоренте? Мы стараемся не упускать такие возможности. И все же на этом этапе трансферной кампании я не могу рассказать много, поскольку за это отвечает наш спортивный директор Мончи. Я доволен тем составом, который у меня есть сейчас, однако всегда существует вероятность, что кто-то уйдет, а ему на смену придет другой. Сейчас нам необходимо купить трех нападающих», - говорит Эмери.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 00:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 01:15

      Отличный тренер!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Bonduranty 7 августа 2015, 05:48

      Какой аппетит у Эмери

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 7 августа 2015, 00:49

      Дзюбу, Дзюбу, Дзюбу

      0
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