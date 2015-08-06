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    Лига Европы. Луганская «Заря» вновь обыграла «Шарлеруа»

    Первый матч противостояния украинской и бельгийской команд принес луганчанам победу с комфортным счетом 0:2, и домашней игре им оставалось не растерять это преимущество. Задачу «Заря» не только выполнила, но и перевыполнила с лихвой, забив еще три безответных гола. В итоге 5:0, и луганский клуб более чем уверенно идет дальше.

    6 августа. Киев. Стадион им. Лобановского.

    Заря (Украина) – Шарлеруа (Бельгия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Любенович, 58; 2:0 – Любенович (пен.), 68; 3:0 – Малиновский, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 23:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      co;ld 7 августа 2015, 00:00

      Это уже результат, который дает надежды на будущее.

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