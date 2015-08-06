Лига Европы. Луганская «Заря» вновь обыграла «Шарлеруа»

Первый матч противостояния украинской и бельгийской команд принес луганчанам победу с комфортным счетом 0:2, и домашней игре им оставалось не растерять это преимущество. Задачу «Заря» не только выполнила, но и перевыполнила с лихвой, забив еще три безответных гола. В итоге 5:0, и луганский клуб более чем уверенно идет дальше.

6 августа. Киев. Стадион им. Лобановского.

Заря (Украина) – Шарлеруа (Бельгия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Любенович, 58; 2:0 – Любенович (пен.), 68; 3:0 – Малиновский, 90.