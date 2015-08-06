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    Алаба: «У Косты есть потенциал, чтобы стать лучшим игроком сезона»

    Давид Алаба впечатлен выступлениями Дугласа Косты, перешедшего в «Баварию» из «Шахтера».

    Новичок мюнхенцев успел хорошо себя зарекомендовать как в контрольных матчах, так и в игре за Суперкубок Германии. Вчера же «Бавария» обыграла «Реал» в финале Кубка Ауди, и это стало поводом для похвалы Косты со стороны Алабы.

    «Это была хорошая победа, а Дуглас Коста показал в последних матчах, насколько он хорош. Думаю, у него есть потенциал стать лучшим игроком сезона", - не скупился на авансы Алаба.

    Источник: Football

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    06.08.2015 20:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +121

      weinmar 8 августа 2015, 08:06

      Конечно, еще рано говорить про лучшего игрока, но факт, он старается!

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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 6 августа 2015, 22:45

      Коста вообще классно играет за Баварию, а Как влился в состав, удачи Ему

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 20:12

      Успехов ему

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