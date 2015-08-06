Алаба: «У Косты есть потенциал, чтобы стать лучшим игроком сезона»

Давид Алаба впечатлен выступлениями Дугласа Косты, перешедшего в «Баварию» из «Шахтера».

Новичок мюнхенцев успел хорошо себя зарекомендовать как в контрольных матчах, так и в игре за Суперкубок Германии. Вчера же «Бавария» обыграла «Реал» в финале Кубка Ауди, и это стало поводом для похвалы Косты со стороны Алабы.

«Это была хорошая победа, а Дуглас Коста показал в последних матчах, насколько он хорош. Думаю, у него есть потенциал стать лучшим игроком сезона", - не скупился на авансы Алаба.