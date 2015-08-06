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    Силва предпочитает «Лас Пальмас» испанским топ-клубам

    Давид Силва не заинтересован в выступлении за «Реал» или «Барселону» и называет своим приоритетом «Лас Пальмас».

    «Говорят, что мне следует перебраться в Мадрид или Барселону, но моя команда – «Лас Пальмас», - категорично заявляет футболист «Манчестер Сити» и сборной Испании.

    «Это мой дом, и я бы хотел закончить карьеру там. Я болел за них в детстве, и возвращение команды в Примеру – особенное событие для каждого жителя острова».

    Последний раз «Лас Пальмас» выступал в Примере в 2000—2002 годах.

    «Я еще четыре года проведу в «Сити», а там посмотрим», - сказал в завершение Силва.

    Источник: Football Espana

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    06.08.2015 19:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 01:11

      Молоток! отлично сказано!

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      Рейтинг: +11

      torunec 7 августа 2015, 17:59

      такие игроки достойны уважения, преданные любимой команде

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 19:53

      дома и стены помогают

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