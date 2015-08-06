Силва предпочитает «Лас Пальмас» испанским топ-клубам

Давид Силва не заинтересован в выступлении за «Реал» или «Барселону» и называет своим приоритетом «Лас Пальмас».

«Говорят, что мне следует перебраться в Мадрид или Барселону, но моя команда – «Лас Пальмас», - категорично заявляет футболист «Манчестер Сити» и сборной Испании.

«Это мой дом, и я бы хотел закончить карьеру там. Я болел за них в детстве, и возвращение команды в Примеру – особенное событие для каждого жителя острова».

Последний раз «Лас Пальмас» выступал в Примере в 2000—2002 годах.

«Я еще четыре года проведу в «Сити», а там посмотрим», - сказал в завершение Силва.