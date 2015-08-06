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    Силва предпочитает «Лас Пальмас» испанским топ-клубам

    Давид Силва не заинтересован в выступлении за «Реал» или «Барселону» и называет своим приоритетом «Лас Пальмас».

    «Говорят, что мне следует перебраться в Мадрид или Барселону, но моя команда – «Лас Пальмас», – категорично заявляет футболист «Манчестер Сити» и сборной Испании.

    «Это мой дом, и я бы хотел закончить карьеру там. Я болел за них в детстве, и возвращение команды в Примеру – особенное событие для каждого жителя острова».

    Последний раз «Лас Пальмас» выступал в Примере в 2000—2002 годах.

    «Я еще четыре года проведу в «Сити», а там посмотрим», – сказал в завершение Силва.

    Источник: Football Espana

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    06.08.2015 19:34
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    Комментарии (4)
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    3eмлянин
    1438879982
    дома и стены помогают
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    torunec
    1438959553
    такие игроки достойны уважения, преданные любимой команде
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    95-shishani-95
    1438985505
    Молоток! отлично сказано!
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    ologreds
    1694997461
    numo438031
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