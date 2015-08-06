«Торпедо» запрещено регистрировать новых игроков

5 августа состоялось заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в РФ, на котором было принято решение не отзывать лицензию «Торпедо» на сезон 2015/2016 гг. При этом РФС с 06.08.2015 года вводит запрет на регистрацию АО ФК «Торпедо Москва» (Москва) новых футболистов до полного погашения просроченной задолженности на 31.03.2015 года перед внебюджетными фондами и налоговыми органами (НДФЛ).

Ранее сообщалось, что «Торпедо» может сняться с розыгрыша ПФЛ из-за финансовых проблем.