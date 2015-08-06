Крейчи: «Удаления не было, но был пенальти в ворота ЦСКА»

Футболист чешской «Спарты» Ладислав Крейчи поделился комментариями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (2:3).

«Судья напрасно удалил Марека Матейовски при счете 2:2. Кроме того, судья не поставил пенальти за фол на Давиде Лафате. Но я не хочу оправдываться — у «Спарты» было много моментов, но мы проиграли. Мы доминировали на протяжении первых 30 минут, но потом пропустили и позволили ЦСКА вернуться в игру», - сказал чех.