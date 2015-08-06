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    Крейчи: «Удаления не было, но был пенальти в ворота ЦСКА»

    Футболист чешской «Спарты» Ладислав Крейчи поделился комментариями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (2:3).

    «Судья напрасно удалил Марека Матейовски при счете 2:2. Кроме того, судья не поставил пенальти за фол на Давиде Лафате. Но я не хочу оправдываться — у «Спарты» было много моментов, но мы проиграли. Мы доминировали на протяжении первых 30 минут, но потом пропустили и позволили ЦСКА вернуться в игру», - сказал чех.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2015 00:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      keks 05 6 августа 2015, 14:51

      и удаление и пенальти было

      0
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      Рейтинг: +74

      Linxform 6 августа 2015, 12:00

      Интересно, а если бы ему в ноги также как Матейовски Фернандесу влетел игрок ЦСКА он был бы также категоричен в неправильности предъявления красной карточки??

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 6 августа 2015, 08:34

      В таких случаях говорят: "Победа не пахнет".

      1
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 6 августа 2015, 08:25

      А про спорный оффсайд на Мусе и спорный момент в штрафной против Мусы где режесеры повтор не показали, про это конечно все молчат

      1
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 6 августа 2015, 07:31

      Возможно и так,но не всегда же должно везти только нашим соперникам.

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 6 августа 2015, 01:06

      Жду Крейчи в топ-чемпионате, хороший игрок.

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