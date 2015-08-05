Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Морено предпочитает «Фиорентину» голландскому «ПСВ»

    В гонке за подписание центрального защитника «Эспаньола» Эктора Морено лидирует «Фиорентина».

    Испанская пресса сообщает, что агент Морено Мино Райола прибудет на этой неделе в Барселону, чтобы обсудить со своим клиентом варианты продолжения карьеры. Предложения исходят от «ПСВ» и «Фиорентины», причем клуб из Нидерландов проявляет больший интерес и предлагает более выгодные условия личного контракта.

    Но сам Морено отдает предпочтение «Фиорентине», поскольку заинтересован в получении нового опыта, а в голландской Эредивизии он уже выступал ранее.

    «Эспаньол» согласен на трансфер защитника, нынешний договор которого с испанским клубом закончится через год. Сумму сделки оценивают в пять миллионов евро.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2015 02:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11