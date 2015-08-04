Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА отклонил протест «Фенербахче» относительно Фреда

    УЕФА отклонил протест «Фенербахче» на участие полузащитника донецкого «Шахтера» Фреда в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Associated Press. Напомним, встреча завершилась со счетом (0:0).

    Причиной протеста стала допинг-проба бразильца, которую он сдал во время Кубка Америки. Она оказалась положительной. Допинг-проба "B" показала такой же результат, однако УЕФА сослался на то, что КОНМЕБОЛ еще не дисквалифицировала игрока.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 августа 2015, 21:34

      Что за нытики!Сами выиграть не могут... Просто нет слов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 4 августа 2015, 19:00

      Халявщики

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11