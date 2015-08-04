УЕФА отклонил протест «Фенербахче» относительно Фреда

УЕФА отклонил протест «Фенербахче» на участие полузащитника донецкого «Шахтера» Фреда в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Associated Press. Напомним, встреча завершилась со счетом (0:0).





Причиной протеста стала допинг-проба бразильца, которую он сдал во время Кубка Америки. Она оказалась положительной. Допинг-проба "B" показала такой же результат, однако УЕФА сослался на то, что КОНМЕБОЛ еще не дисквалифицировала игрока.

