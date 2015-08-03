Гвардиола: «За последние три года Швайнштайгер ни разу не был в хорошей форме»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола объяснил, почему он решил расстаться с опорным полузащитником Бастианом Швайнштайгером, который подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Я абсолютно уверен, что если у него не будет осложнений из-за травм, он будет очень успешно выступать за «Манчестер Юнайтед». Он игрок самого высокого класса.