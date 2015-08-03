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    Гвардиола: «За последние три года Швайнштайгер ни разу не был в хорошей форме»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола объяснил, почему он решил расстаться с опорным полузащитником Бастианом Швайнштайгером, который подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
    «Я абсолютно уверен, что если у него не будет осложнений из-за травм, он будет очень успешно выступать за «Манчестер Юнайтед». Он игрок самого высокого класса.
    К сожалению, за последние три года он ни разу не был в хорошей форме. Но я надеюсь, что он будет хорошо играть за «МЮ». Я желаю ему удачи», — пояснил наставник мюнхенской команды.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.08.2015 23:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      23expert23 4 августа 2015, 09:56

      за последние 2 года Гвардиола не был в хорошей форме, и вообще шол бы он в манчестер сити!

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      Рейтинг: +9

      Сантус 4 августа 2015, 01:58

      В переводе:Я впарил МЮ игрока,в возвращение былых кондиций которого не верю.)

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 23:36

      Удачи Бастиану в МЮ! Надеюсь он принесет пользу красным дьяволам!

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      Рейтинг: +19

      kislyi 3 августа 2015, 23:31

      Гвардиола обескровливает баварию

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      Рейтинг: +19

      kislyi 3 августа 2015, 23:31

      Гвардиола обескровливает Баварию)))

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 23:30

      Швайни оооочень пригодится МЮ!!!

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