Гвардиола: «За последние три года Швайнштайгер ни разу не был в хорошей форме»

за последние 2 года Гвардиола не был в хорошей форме, и вообще шол бы он в манчестер сити!
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола объяснил, почему он решил расстаться с опорным полузащитником Бастианом Швайнштайгером, который подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
«Я абсолютно уверен, что если у него не будет осложнений из-за травм, он будет очень успешно выступать за «Манчестер Юнайтед». Он игрок самого высокого класса.
К сожалению, за последние три года он ни разу не был в хорошей форме. Но я надеюсь, что он будет хорошо играть за «МЮ». Я желаю ему удачи», — пояснил наставник мюнхенской команды.
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