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    Файзулин: «Семак в сборной России? Почему нет?»

    Полузащитник петербургского «Зенита» Виктор Файзулин ответил на вопросы болельщиков, в частности поделившись своим мнением о том, чтобы бывший футболист Сергей Семак, ныне входящий в тренерский штаб «сине-бело-голубых» и сборной России, возглавил национальную команду.
    — Трудно возвращаться после такого перерыва? Насколько вы готовы сейчас?
    — Конечно, трудно пропускать столько времени, столько важных матчей. Насколько я готов сейчас, мне судить сложно, потому что я пока и сам этого до конца не понимаю. Одну тренировку я провожу, а две приходится пропустить. Потом тренируешься три дня подряд, а после этого одну тренировку снова пропускаешь. Все-таки травма, а точнее, заболевание пока не дает мне в полном объеме участвовать в тренировочном процессе.
    — Виктор, почему вы играете именно под 20-м номером?
    — Так получилось, что в Хабаровске я играл сначала под 10-м, а потом под 20-м номером. В Нальчике снова был десятым. Когда переходил в «Зенит», двадцатка была свободна. Вообще мне всегда нравился номер семь, но в других командах он был занят. А в «Зените», когда в принципе была возможность взять семерку, я не решился — все-таки в Петербурге под этим номером раньше у футболистов не складывалось: то травмы, то еще что-нибудь.
    — Хотели бы вы, чтобы Семак возглавил сборную России?
    — Почему нет?
    — Против чемпиона каждый соперник играет свой главный матч. Это чувствуется на поле?
    — Пожалуй, да. Видно запредельную концентрацию. Бывает, что в матче, который ты смотрел всего неделю назад, соперник демонстрировал совсем не такую агрессию и не такие эмоции, как в матче с нашей командой.
    — Российских новичков вы расцениваете как партнеров или как конкурентов? Как проходит их адаптация?
    — Я в принципе всех игроков в команде расцениваю и как партнеров, и как конкурентов — не только русских. А так они уже влились в коллектив, есть положительные результаты. Парни они неплохие.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    03.08.2015 21:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 3 августа 2015, 22:21

      поставили бы трех главных )) и платить все равно меньше чем Капелло)

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:51

      Один из лучших.

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