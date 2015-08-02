Суперкубок Англии. «Арсенал» побеждает в турнире второй раз подряд

Слава Арсеналу!)
Арсенал: Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен (Артета, 77), Озил (Гиббс, 82), Рэмси, Уолкотт (Жиру, 66).
Слава Арсеналу!)
Венгер впервые побеждает Моуриньо.
обращая взор на трибуны
можно сделать выводы что из себя представляет чукоткатим
они в лондоне не то что по популярности далеко за гуннерами и молотобоями
но и шпроты с фулхэмом популярнее их
Вот что меня поражает в Жозе, так это его способность предвидеть результат. Напомню - 2013/2014 - вторая половина сезона, Челси первый, но Моур категоричен - мы выиграем, только если вы позволите - Челси третьи, 2014/2015 - цитата "мы полностью укомплектованы и уже никто нам не помешает - Челси первые, два дня назад - "проигрыш не станет для нас трагедией" - такого он себе раньше не позволял, но похоже уже чувствовал фиаско
молодцы, что сказать
Все ожидаемо, голубая братия старых петухов на которых фапает абрамка проиграла. Опять эта трусливая позорная татктика стоять у себя в штрафной и тупо выносить мяч, такому недоклубу как ЧМОлси место в ветеранской лиге для заднеприводных стариканов!!! Арсенал с победой.
Чех тащил
Чех везунчик
Круто когда игроки утирают нос своим бывшим клубам,которые их списали....Рад за Чеха!!! Молодцы!
Венгер утёр нос Мауру , красачики Канониры !!!))