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    Суперкубок Англии. «Арсенал» побеждает в турнире второй раз подряд

    Матч за Суперкубок Англии открыл футбольный сезон на Туманном Альбионе, и начался он с лондонского дерби, в котором схлестнулись «Арсенал» и «Челси». Особенно интересной эта игра была для неравнодушных к таланту Петра Чеха, перешедшего из «Челси» как раз-таки в «Арсенал». В первом тайме команды изредка обменивались опасными атаками, хотя атаки «канониров» были все-таки поострее: возможно, поэтому на 24 минуте Алекс Окслэд-Чэмберлен и открыл счет в матче. Во втором тайме Жозе Моуринью выпустил на поле Радамеля Фалькао, в прошлом сезоне неудачно выступившего за «Манчестер Юнайтед». Игра начала накаляться, команды по очереди упускали стопроцентные моменты, Чех делал красивые сейвы, не давая забить бывшим партнерам по команде, Тибо Куртуа тоже выручал свою команду, сохраняя интригу до самого конца. В итоге красивый гол Чэмберлена в середине первого тайма так и остался единственным. «Арсенал» выигрывает второй Суперкубок Англии подряд.
    2 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли»
    Арсенал (Лондон) - Челси (Лондон) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Окслэд-Чэмберлен, 24.

    Арсенал: Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен (Артета, 77), Озил (Гиббс, 82), Рэмси, Уолкотт (Жиру, 66).
    Челси: Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри (Мосес, 82), Аспиликуэта (Зума, 69), Матич, Фабрегас, Рамирес (Оскар, 54), Виллиан, Азар, Реми (Фалькао, 46).
    Предупреждения: Аспиликуэта, 65; Коклен, 68.
    Судья: Энтони Тэйлор.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 18:52
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:19

      Слава Арсеналу!)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:42

      Венгер впервые побеждает Моуриньо.

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 3 августа 2015, 07:20

      обращая взор на трибуны
      можно сделать выводы что из себя представляет чукоткатим
      они в лондоне не то что по популярности далеко за гуннерами и молотобоями
      но и шпроты с фулхэмом популярнее их

      0
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      Рейтинг: +29

      Belars 3 августа 2015, 01:02

      Вот что меня поражает в Жозе, так это его способность предвидеть результат. Напомню - 2013/2014 - вторая половина сезона, Челси первый, но Моур категоричен - мы выиграем, только если вы позволите - Челси третьи, 2014/2015 - цитата "мы полностью укомплектованы и уже никто нам не помешает - Челси первые, два дня назад - "проигрыш не станет для нас трагедией" - такого он себе раньше не позволял, но похоже уже чувствовал фиаско

      1
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      Рейтинг: +11

      el rubio 2 августа 2015, 23:40

      молодцы, что сказать

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      Рейтинг: +682

      DANTE 007 2 августа 2015, 21:59

      Все ожидаемо, голубая братия старых петухов на которых фапает абрамка проиграла. Опять эта трусливая позорная татктика стоять у себя в штрафной и тупо выносить мяч, такому недоклубу как ЧМОлси место в ветеранской лиге для заднеприводных стариканов!!! Арсенал с победой.

      2
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 21:06

      Чех тащил

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      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 2 августа 2015, 21:05

      Чех везунчик

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      Рейтинг: +12

      Denya Aquarius 2 августа 2015, 20:53

      Круто когда игроки утирают нос своим бывшим клубам,которые их списали....Рад за Чеха!!! Молодцы!

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      Рейтинг: +16

      Max 16_ 2 августа 2015, 20:29

      Венгер утёр нос Мауру , красачики Канониры !!!))

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