Болельщики «Реала» против ухода Дениса Черышева из команды

Болельщики мадридского издания против ухода российского полузащитника команды Дениса Черышева из команды. Издание As провело опрос, кого из футболистов наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес должен оставить на будущий сезон в основной команде.



81,95% пользовотелей проголосовали против ухода Черышева из королевского клуба. Наименьшей поддержкой пользуется Лукас Силва, которого хотят видеть в команде лишь 22, 37% болельщиков, Мартин Эдегор получил 30, 68%, Асьер Ильярраменди — 33, 91%, а Марко Асенсио — 45, 5%.