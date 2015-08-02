Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщики «Реала» против ухода Дениса Черышева из команды

Болельщики «Реала» против ухода Дениса Черышева из команды

2 августа 2015, 11:53
25

Болельщики мадридского издания против ухода российского полузащитника команды Дениса Черышева из команды. Издание As провело опрос, кого из футболистов наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес должен оставить на будущий сезон в основной команде.


81,95% пользовотелей проголосовали против ухода Черышева из королевского клуба. Наименьшей поддержкой пользуется Лукас Силва, которого хотят видеть в команде лишь 22, 37% болельщиков, Мартин Эдегор получил 30, 68%, Асьер Ильярраменди — 33, 91%, а Марко Асенсио — 45, 5%.
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

Источник: AS
Испания. Примера Испания Реал Черышев Денис
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
batik7_real_madrid_
1438506705
И они правы. Хочется , чтобы Черышев остался в Реале и показал себя в Европе в ЛЧ.
Ответить
Armyan4eG
1438509790
Как так то!? Эдегор был будущим Реала, получается теперь клуб без будущего...
Ответить
Зенит 2015
1438511904
А кто такой Черышев? Это не сынок \"чудо-тренера\", который развалил молодёжку Зенита. Он вроде как игрок сборной, только вот его там никто не видел. Помнится минут пять играл, но только вот камеры его ни разу не показали.
Ответить
Baur1989
1438512647
таких русских футьболистов европе мало раньше были алиничев карпин
Ответить
Костя-ФК Барселона
1438517474
Только Бенитес с этим не согласен
Ответить
Зенит 2015
1438520421
Проголосовали и ладно. У них ведь демократия. Правда никто не знает что это такое и с чем её едят.
Ответить
Metz57100
1438522867
Правильно проголосовали...
Ответить
arsen09
1438522938
Иди обратно на жёлтую субмарину ! Или в Ливер ! Чем сгнить на скамейке в Реале !
Ответить
s_u_a_r_e_z__(9)
1438523677
лучшебы кристинка ушол
Ответить
Король Испании
1438574385
Ден очень неплохая замена КриРо!
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
4
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
Вчера, 18:15
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
Вчера, 08:03
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Вчера, 00:15
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
5
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
4 августа
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
4 августа
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+