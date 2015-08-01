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    Виллаш-Боаш похвалил Дзюбу

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мыслями по поводу игры форварда команды Артема Дзюбы в матче третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0), пишет «Чемпиона.ком».
    «Он полон амбиций, полон желаний. Индивидуально он отрабатывал с Игорем Смольниковым кроссы и завершение атак. Сегодня его игра, может, не лучшим образом сложилась с той точки зрения, что он не смог забить, тем не менее он очень хорошо работал, много помогал команде, уверенно действовал в обороне и с Халком в первом тайме хорошо взаимодействовал, только не получилось забить», - сказал португалец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2015 22:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 04:27

      Кроме рыжебородого никто и не хвалит-все все видят и понимают.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 августа 2015, 02:06

      Лодыгин, Смольников, Шатов и Дзюба обязаны играть в основе сборной.

      0
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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 1 августа 2015, 23:25

      Дзюба может и потухнуть,что скорей всего и произойдет

      -1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 22:57

      Виллаш-Боаш умелый тренер

      1
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      Рейтинг: +11

      Hulk_37_rus 1 августа 2015, 22:31

      Ок

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