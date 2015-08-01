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    ЦСКА - «Анжи»: составы команд

    Стали известны заявки команд на последний субботний матч в подмосковных Химках, где ЦСКА принимает «Анжи» из Махачкалы.
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, Игнашевич, Тошич, Дзагоев, Набабкин, Муса, В. Березуцкий, Еременко, Натхо.
    Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Панченко, Ефремов, Цауня, Миланов, Щенников, Головин, Страндберг.
    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Эбесилио, Аруна, Зотов, Маевский, Амаду, Максимов, Боли.
    Запасные: Криворучко, Дженетов, Лазич, Мкртчян, Агаларов, Тагирбеков, Сердеров, Хадарцев, Леонардо, Тигиев, Абдулавов.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

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    Источник: РПЛ

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    01.08.2015 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      Роман_SV 1 августа 2015, 19:29

      Вернблум сегодня должен забить!!!3-0 ЦСКА!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 1 августа 2015, 18:56

      юр палыч ну покажи же, пож-ста, что за состав у цски и на какие турниры его выпускать можно

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