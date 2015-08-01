ЦСКА - «Анжи»: составы команд

Вернблум сегодня должен забить!!!3-0 ЦСКА!!!
Стали известны заявки команд на последний субботний матч в подмосковных Химках, где ЦСКА принимает «Анжи» из Махачкалы.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, Игнашевич, Тошич, Дзагоев, Набабкин, Муса, В. Березуцкий, Еременко, Натхо.
Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Панченко, Ефремов, Цауня, Миланов, Щенников, Головин, Страндберг.
Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Панченко, Ефремов, Цауня, Миланов, Щенников, Головин, Страндберг.
«Анжи»: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Эбесилио, Аруна, Зотов, Маевский, Амаду, Максимов, Боли.
Запасные: Криворучко, Дженетов, Лазич, Мкртчян, Агаларов, Тагирбеков, Сердеров, Хадарцев, Леонардо, Тигиев, Абдулавов.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.
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