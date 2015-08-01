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    ЦСКА – «Анжи»: составы команд

    Стали известны заявки команд на последний субботний матч в подмосковных Химках, где ЦСКА принимает «Анжи» из Махачкалы.
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, Игнашевич, Тошич, Дзагоев, Набабкин, Муса, В. Березуцкий, Еременко, Натхо.
    Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Панченко, Ефремов, Цауня, Миланов, Щенников, Головин, Страндберг.
    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Эбесилио, Аруна, Зотов, Маевский, Амаду, Максимов, Боли.
    Запасные: Криворучко, Дженетов, Лазич, Мкртчян, Агаларов, Тагирбеков, Сердеров, Хадарцев, Леонардо, Тигиев, Абдулавов.

    Источник: РПЛ

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    01.08.2015 18:48
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    Комментарии (3)
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    iiiiiws
    1438444592
    юр палыч ну покажи же, пож-ста, что за состав у цски и на какие турниры его выпускать можно
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    Роман_SV
    1438446593
    Вернблум сегодня должен забить!!!3-0 ЦСКА!!!
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    ologreds
    1694997499
    numo437460
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