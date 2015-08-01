ЦСКА – «Анжи»: составы команд

Стали известны заявки команд на последний субботний матч в подмосковных Химках, где ЦСКА принимает «Анжи» из Махачкалы.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, Игнашевич, Тошич, Дзагоев, Набабкин, Муса, В. Березуцкий, Еременко, Натхо.

Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Панченко, Ефремов, Цауня, Миланов, Щенников, Головин, Страндберг.

«Анжи»: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Эбесилио, Аруна, Зотов, Маевский, Амаду, Максимов, Боли.

Запасные: Криворучко, Дженетов, Лазич, Мкртчян, Агаларов, Тагирбеков, Сердеров, Хадарцев, Леонардо, Тигиев, Абдулавов.