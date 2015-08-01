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    Гаджиев: «ЦСКА – одна из лучших команд российского футбола»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 3-го тура РФПЛ с самарскими «Крыльями Советов», в котором его подопечные сумели одержать победу со счетом 1:0.
    «Амкар» сыграл нормальный матч, но мои игроки могут и лучше. Не буду оценивать игру по 10-бальной шкале. Ребята действовали с большой самоотдачей. Ошибок хватало, но будем вносить коррективы.
    Конечно, опыт работы с «Крыльями» в определенной степени помогает. Делаются определенные выводы.
    Игра с «Анжи»? Сначала с ЦСКА нужно сыграть. Потом будем думать об «Анжи». Армейцы – одна из лучших команд российского футбола», — сказал Гаджиев в послематчевом интервью.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 16:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 21:11

      Жаль только ее никто не любит.

      0
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      Рейтинг: +17

      Medium 33 1 августа 2015, 20:23

      Зачем говорить очевидное? Новостей больше нет? Любой человек немного интересующийся российским футболом этот вывод может сделать и сам, на основании статистики.

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 1 августа 2015, 18:29

      Гаджи, Зениту ваше высказывание не понравится.

      0
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      Рейтинг: +9

      Oliver Kahn 007 1 августа 2015, 17:09

      Ай лис,Муслимыч,хотя соглашусь с ним!)

      -2
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 1 августа 2015, 16:50

      Гаджи Муслимович поскромничал, сказав "одна из лучших" ,просто лучшая!

      -2
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