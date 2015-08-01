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    Видеотрансляция матча «Амкар» - «Крылья Советов» - на «Бомбардире»

    «Амкар» и «Крылья Советов», которые после двух матчей имеют по одной победе, сегодня встретятся в рамках 3-го тура Премьер-Лиги. Начало в 14:00.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант:     «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» - «Крылья Советов». Комментатор – Ковалев Андрей. Ждем всех в 14:00!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      Cynic 1 августа 2015, 16:13

      Убожество можно бесплатно посмотреть через Сопкаст в таком же кач-ве и с теми же лагами что у НТВ, ищите дурачков

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      Рейтинг: +12

      AntonioZsp 1 августа 2015, 14:26

      платить за русский футбол ??хах..спасибо но оно этого не стоит..

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