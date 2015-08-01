Бальде: «Для дальнейшего прогресса готов сменить команду и даже потерять в деньгах»

Нападающий «Кубани» Ибрахима Бальде отметил, что для дальнейшего прогресса ему необходимо сменить клуб.



«У меня в России была травма, из-за которой я не играл четыре-пять месяцев, – приводит Pressafrik. – А так у меня все хорошо, мне нравится турнир. Я играю в каждом матче за «Кубань». Кто следит за премьер-лигой – в курсе. Мной интересовались «Анжи» и ЦСКА, но мой клуб не желал слушать никаких предложений. Мой контракт рассчитан еще на один год. Да, здесь футболисты менее заметны, чем в Западной Европе. Но в чемпионате России много очень хороших игроков, которые вызываются в свои национальные команды. Вместе с тем, я считаю, что настало время уходить, чтобы прогрессировать, даже если я и потеряю в деньгах».



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