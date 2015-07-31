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    Стала известна причина отставки Перевертайло из «Тосно»

    Как мы уже сообщали, в пятницу главный тренер выступающего в ФНЛ "Тосно" Евгений Перевертайло подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. По информации "Чемпионат.ком", причиной такого решения специалиста стало постоянное вмешательство в тренерскую работу президента клуба Светланы Прониной.
    Перевертайло проработал в Ленинградской области чуть больше полугода.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 22:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +27

      uran102 1 августа 2015, 06:36

      Бред....

      0
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      Рейтинг: +33

      Max-78 1 августа 2015, 04:55

      Баба лезет в футбол,быть беде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 1 августа 2015, 01:21

      ну мужики же управляют женскими клубами)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Bobus 31 июля 2015, 23:04

      А вот и тётя Света нарисовалась. Не одной же тёте Оле российский футбол вытягивать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Hulk_37_rus 31 июля 2015, 22:52

      Ок

      0
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      Рейтинг: +11

      Hulk_37_rus 31 июля 2015, 22:51

      Ок

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      Рейтинг: +92

      Cynic 31 июля 2015, 22:50

      и тут президент баба..

      1
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 31 июля 2015, 22:30

      Баба на коробле к беде!!!

      1
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 > Nielsvangogh 1 августа 2015, 00:06

      баба везде к беде, кроме кухни

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 22:29

      что-то знакомое

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      Рейтинг: +11

      ЦэУ 31 июля 2015, 22:25

      Кухайки могут упьявлять госудайством , но не футбольным клубом, однозначно!

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