Стала известна причина отставки Перевертайло из «Тосно»

Бред....
Как мы уже сообщали, в пятницу главный тренер выступающего в ФНЛ "Тосно" Евгений Перевертайло подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. По информации "Чемпионат.ком", причиной такого решения специалиста стало постоянное вмешательство в тренерскую работу президента клуба Светланы Прониной.
Перевертайло проработал в Ленинградской области чуть больше полугода.
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!