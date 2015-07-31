Владимир Якунин: «Бюджет «Локомотива» в этом году – 5,430 млрд рублей»

Президент РЖД Владимир Якунин рассказал о бюджете «Локомотива» на 2015 год.

«Нам приходится довольно сложно в этом году с формированием бюджета «Локомотива», но тем не менее мы рассчитываем, что мы в сокращенных параметрах, которые мы планировали с учетом инфляции, естественно, удержимся и сохраним.



На этот год 5,430 миллиарда рублей. Сейчас придет новое руководство РФС, и оно вообще должно обращать внимание на то, как формируется бюджет компании и какое участие там этих агентов.



На мой взгляд, здесь есть определенные перекосы. Будем надеяться, что они будут устраняться по мере развития отечественного футбола», — приводит слова Якунина «Р-Спорт».