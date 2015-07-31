Источник: «Лион» заинтересован в покупке Вальбуэна

Французский "Лион" заинтересован в трансфере полузащитника московского "Динамо" и сборной Франции Матье Вальбуэна.



По сообщению источника, сам футболист не прочь продолжить карьеру в "Лионе" из-за отстранения "Динамо" от участия в Лиге Европы. Ранее Вальбуэна заявил, что останется в "Динамо", но при условии, что клуб пополнится новыми игроками. Напомним, что УЕФА отстранил на год "Динамо" от участия в еврокубках из-за нарушения правил финансового fair play.



"Лион" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов.



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