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Источник: «Лион» заинтересован в покупке Вальбуэна

31 июля 2015, 11:13
14

Французский "Лион" заинтересован в трансфере полузащитника московского "Динамо" и сборной Франции Матье Вальбуэна.

По сообщению источника, сам футболист не прочь продолжить карьеру в "Лионе" из-за отстранения "Динамо" от участия в Лиге Европы. Ранее Вальбуэна заявил, что останется в "Динамо", но при условии, что клуб пополнится новыми игроками. Напомним, что УЕФА отстранил на год "Динамо" от участия в еврокубках из-за нарушения правил финансового fair play.

"Лион" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов.

"Бомбардир" дарит подарки!

Источник: L' Equipe
Франция Лион Динамо Вальбуэна Матье
Комментарии (14)
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yaustal039
1438336003
Если только на понижение зарплаты пойдет ! , то возможно ради ЛЧ и перейдет в Лион !
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POLTARAWKA
1438337128
Уйдёт, только цена вопроса, сколько Динамо за него попросит
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112910415
1438337953
это вариант
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aseke25
1438338368
Да, ему надо уйти, а то он затерялся..
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Asbjorn
1438339472
Нужно уходить
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Valar Morghulis
1438339947
если хочет поиграть в футбол - уйдет. до сих пор не понимаю, как можно любить деньги, что бы перейти из такого клуба как Марсель, в динамо. Но этот вроде на ЧМ играл, в Марселе, а тут в химках при 5 тыс. имбицилов играть...Бабок заработал, теперь можно и домой, в футбол поиграть в удовольствие
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алекс88
1438340162
Лион не многим лучше чем динамо,а псж он нах не нужен
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nahan
1438343864
Вальбуэна не уйдёт из Динамо.
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Dirty Harry
1438344040
Лиону в ЛЧ играть так что пригодится им. Вот только вопрос отступных
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Зенит 2015
1438346904
Лучше М Виллу забирайте, а Матье Вальбуэна и в Великом Зените пригодится. В Динамо ему делать нечего. Там вымогают деньги, избивают и хлопушки под ноги сами себе кидают.
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