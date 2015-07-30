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    Кирикеш перешел в «Наполи» из «Тоттенхэма»

    Английский «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о договоренности с «Наполи» по поводу трансфера в итальянский клуб защитника Влада Кирикеша. В лондонский клуб Кирикеш перебрался в 2013 году из «Стяуа» и провел 43 матча за первую команду.

    Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер 25-летнего игрока обойдется итальянцам в 7 миллионов евро, из которых 5 клуб выплатит сразу, а остальное - в случае успешного выступления защитника в Серии А. Переход румынского игрока подтвердил и «Наполи» на своем официальном сайте.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    30.07.2015 20:56
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 22:09

      Да уж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 30 июля 2015, 21:03

      с повышеньицем!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 30 июля 2015, 21:00

      Удачи, Влад. )

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      YRunner > Mоnоlo 30 июля 2015, 22:20

      Удача, что он, сгинул из этой выгребной ямы.

      2
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