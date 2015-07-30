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    «Ростову» и пяти клубам ФНЛ запрещено регистрировать новых игроков

    Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию клубов, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением клубами РФПЛ и ФНЛ первого этапа процедуры финансового контроля.В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами.За наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками и т.д.) в отношении «Ростова» был введен запрет на регистрацию новых игроков. Также запрет получили пять клубов из ФНЛ – «Торпедо» (Армавир), «Сокол», тульский «Арсенал», «Луч-Энергия» и «СКА-Энергия».«Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: РФС

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    30.07.2015 19:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +139

      DS7 31 июля 2015, 11:14

      Валера, Кубань - фарм Торпедо говоришь?)

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:34

      почти как Барселона

      0
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      Рейтинг: +25

      Dongun 30 июля 2015, 23:28

      Сокол успел сыграть почти со всеми товарищами по несчастью. Торпедо, Луч и СКА. Саратовцы их покусали чтоль?

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 30 июля 2015, 20:40

      Только объявили что все задолжности погашены.Странно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      dima090887 30 июля 2015, 19:42

      Ну да-зачем футбол в регионах? Лучше-бы денег выделили клубам на погашение!

      0
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      Рейтинг: +767

      KBR-07 30 июля 2015, 19:26

      Ростов допрыгается,ох допрыгается!Бердыев конечно хорош,но может такую брешь в бюджете сделать,что латать её только в пердиве можно будет!

      -3
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      Рейтинг: +185

      Bobus 30 июля 2015, 19:23

      Торпедо Армавир наказывают по пять раз на дню, похоже

      0
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      Рейтинг: +767

      KBR-07 > Bobus 30 июля 2015, 19:27

      Как можно наказать то,чего нет?Торпедо-это фантом!

      -2
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