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  • «Ростову» и пяти клубам ФНЛ запрещено регистрировать новых игроков

«Ростову» и пяти клубам ФНЛ запрещено регистрировать новых игроков

30 июля 2015, 19:16
8

Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию клубов, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением клубами РФПЛ и ФНЛ первого этапа процедуры финансового контроля.В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами.За наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками и т.д.) в отношении «Ростова» был введен запрет на регистрацию новых игроков. Также запрет получили пять клубов из ФНЛ – «Торпедо» (Армавир), «Сокол», тульский «Арсенал», «Луч-Энергия» и «СКА-Энергия».«Бомбардир» дарит подарки.

Источник: РФС
Ростов Арсенал Армавир
Комментарии (8)
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Bobus
1438273384
Торпедо Армавир наказывают по пять раз на дню, похоже
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KBR-07
1438273562
Ростов допрыгается,ох допрыгается!Бердыев конечно хорош,но может такую брешь в бюджете сделать,что латать её только в пердиве можно будет!
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dima090887
1438274569
Ну да-зачем футбол в регионах? Лучше-бы денег выделили клубам на погашение!
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ЮГ РОССИИ
1438278026
Только объявили что все задолжности погашены.Странно.
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Dongun
1438288103
Сокол успел сыграть почти со всеми товарищами по несчастью. Торпедо, Луч и СКА. Саратовцы их покусали чтоль?
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112910415
1438328090
почти как Барселона
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DS7
1438330462
Валера, Кубань - фарм Торпедо говоришь?)
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