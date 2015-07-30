«Ростову» и пяти клубам ФНЛ запрещено регистрировать новых игроков

Состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию клубов, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением клубами РФПЛ и ФНЛ первого этапа процедуры финансового контроля.В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами.За наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками и т.д.) в отношении «Ростова» был введен запрет на регистрацию новых игроков. Также запрет получили пять клубов из ФНЛ – «Торпедо» (Армавир), «Сокол», тульский «Арсенал», «Луч-Энергия» и «СКА-Энергия».«Бомбардир» дарит подарки.