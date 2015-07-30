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    Голы Вильи и Кака принесли победу «звездам» МЛС над «Тоттенхэмом»

    В американском Денвере закончился товарищеский матч между сборной «звезд» МЛС и английским «Тоттенхэмом». Со счетом 2:1 победу одержали «звезды» МЛС.


    Все мячи в матче были забиты в первом тайме, счет с пенальти на 20-й минете открыл Кака, через три минуты Давид Вилья после прострела Клинта Дэмпси удвоил преимущество «звезд», последний гол в матче на 37-й минуте на счету Гарри Кейна, поразившего ворота отличным ударом из-за пределов штрафной.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 06:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 августа 2015, 17:42

      Не стареют ветераны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 30 июля 2015, 14:40

      "На 20-й минете.."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 30 июля 2015, 07:46

      Просто куры дно. И все время Кейн их тащить не сможет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      колобок82 30 июля 2015, 06:52

      Вилья в поряде как всегда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 30 июля 2015, 06:39

      Вилья хорош!

      -1
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